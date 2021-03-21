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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم القاهرة تكشف شروط الفوز بمسابقة الأم المثالية

الأحد 21/مارس/2021 - 12:29 م
محمد عطية
محمد عطية
مصطفى عبدالله
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احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، بعيد الأم.

وأوضحت المديرية أنه ستقام مسابقة الأم المثالية التي يتم الإعلان عنها لجميع العاملين، وتعلن أسماء الفائزين والفائزات، قريبا، تحت إشراف محمد الحسينى مدير عام الشئون المالية والادارية، وتقدم إدارتي العلاقات العامة والإعلام والاتصال السياسي درع المديرية وشهادة تقدير ومبلغ مالى يخصص من صندوق الجزاءات.

ومن ناحيته، قال مدير المديرية إن تكريم الأمهات المثاليات يأتي تقديرا للدور الكبير والإنسانى والاجتماعى لهن واعترافا بفضلهن وتحفيزا وتكريما.

وأكد مدير المديرية أن المسابقة يشارك فيها الأب أيضا والعامل والعاملة وذلك لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتكريم فتكون فرصة لفوز 4 من العاملين على مستوى كل ادارة، وعلى مستوى المديرية.

وأوضح وكيل تعليم القاهرة أن المسابقة تتسم بالشفافية، حيت يتم اختيار الآباء والأمهات وفق معايير وشروط وهو ألا يقل سن الأب عن 50 عاما وسن الأم عن 45 عاما ولا تقل مدة الزواج عن 20 عاما، وأن يكون لديهم ابن ابنة متخرج ويعمل، على أن يكون لديهم قصة كفاح وعطاء.

ولفت مدير المديرية إلى أن يتم ترشيح بعض المتقدمات للمسابقة في مسابقة المحافظة والاتحاد الاقليمى ويكرمهن محافظ القاهرة.

وتحتفل المديرية بعيد الأم أون لاين من خلال صفحتها الرسمية فيسبوك عن طريق نشر الأفلام التثقيفية والبرامج عن الأمهات.

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