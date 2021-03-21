برلماني: إطلاق «شهداء الأطباء» على شوارع العاصمة الإدارية إنصاف للجيش الأبيض

أشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية وميادين المحافظات المختلفة، مٌشيرة إلى أنها خطوة إيجابية واستمرار في إنصاف الدولة المصرية للجيش الأبيض.وأوضح مهني، خلال البيان، أنه لا يمكن لأحد أن يغفل أو ينكر الدور الكبير للفرق الطبية والمجهودات في مكافحة فيروس كورونا القاتل، فضلا عن تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، لافتًا إلى أن هذا القرار يؤكد على مدى التقدير الذي تكنه الدولة للأطباء وتقديرها لجهودهم المخلصة في الحفاظ على أرواح المصريين، وفي التصدي للجائحة بكل قوتهم وبأرواحهم.وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يشمل القرار ليس فقط على الأطباء وأنما يضم الأطقم الطبية أيضًا.