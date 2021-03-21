تفاصيل ضبط 5 عصابات سلاح ومخدرات في الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط وملاحقة التشكيلات العصابية لتجارة المخدرات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والتشكيلات العصابية.وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فـى المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية، مُتخذين من (قرية كوم النور بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وباستهدافهم في مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، تم ضبط (5 تشكيلات عصابية) حيث ضم التشكيل الاول (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلى - 8 طلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الهيروين - 2هاتف محمول- مبلغ مالى).وضم التشكيل الثانى (3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (بندقية آلية - 5 طلقات - عدد من الأقراص المخدرة -كمية من مخدرى البانجو والهيروين - سلاح أبيض - مقص حديدى - مبلغ مالى).وجاء بالتشكيل الثالث " 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -كمية من مخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة - 2 سلاح أبيض - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).وضم التشكيل الرابع (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدرى الهيروين والبانجو - 2هاتف محمول -3 سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالى).فيما ضم التشكيل الخامس (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -كمية مخدر البانجو - هاتف محمول - مبلغ مالى).