الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الأحذية ضعيف جدا

قالت وزارة الصحة والسكان أن احتمالية انتقال فيروس كورونا المستجد من الأحذية وتسببه فى الإصابة بين الأفراد ضعيفة جدًا.وأكدت فى منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" على ضرورة اتخاذ إجراءات احتياطية فى البيوت التى يحبو أو يلعب فيها الأطفال الصغار على الأرض، وذلك بوضع الحذاء عند مدخل البيت قبل الدخول.وأكدت أن تلك الإجراءات تمنع تلامس أي قاذورات أو فضلات تلتصق بنعل الأحذية.