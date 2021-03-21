تفاصيل مقلب برنامج رامز مريض نفسي.. الضحايا من الأهلي والزمالك

تفاصيل مقلب برنامج رامز مريض نفسي

نقدم خلال هذا التقرير تفاصيل مقلب برنامج رامز مريض نفسي مع اقترابه من الانتهاء من تصوير البرنامج الجديد داخل أراضي المملكة العربية السعودية هذا العام، للمرة الأولى في تاريخ البرنامج، بعد أن كان مقررا أن يصوره في الإمارات العربية المتحدة في بداية العام هذه المرة، والبرنامج الجديد يختلف هذا العام من حيث الفكرة حيث يتم تصويره داخل مدينة ملاهي في السعودية ليجد الضيف في أزمة كبيرة يسقط في فخ كبير والسقوط في نفق طويل ومرعب وبعدها يقوم الضيف بالجري في نفق طويل وسط حالة من الهلع والرعب.





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ويشهد البرنامج هذا العام استعانة رامز جلال هذا العام بالإعلامية السعودية لجين عمران للمشاركة في الإيقاع بالضحايا بعد أن استعان قبل ذلك بعدد من النجوم والإعلاميين لفرض مصداقية على البرنامج قبل بدء تصوير المقلب الجديد على غرار المواسم السابقة وسط أجواء من السرية المفروضة من قبل طاقم عمل البرنامج الجديد لعدم تسريب معلومات مثل كل عام بالإضافة إلى التنبيه على الضيوف أيضا بعدم نشر صورا لهم.



ضيوف وضحايا برنامج رامز جلال



يتواجد في برنامج رامز جلال "رامز مريض نفسي" هذا العام عدد كبير من نجوم الأهلي والزمالك منهم محمود جنش وفرجاني ساسي ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني وحمدي النقاز والنجم أحمد سعد وسمية الخشاب وغيرهم من النجوم بالإضافة إلى عدد من نجوم الوطن العربي.





زادت معدلات البحث حول تفاصيل مقلب برنامج رامز مريض نفسي 2021 وذلك عبر مواقع الإنترنت المختلفة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج خلال السنوات الماضية ليصبح البرنامج الرئيسي والأعلى مشاهدة وقت الإفطار كل عام، كما يبحث الجمهور عن فكرة المقلب الذي يقدمه رامز سنويا