السيدة انتصار السيسي للأم المصرية: «كل عام وأنتِ عظيمة ملهمة مكافحة»

هنّأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، المرأة المصرية بعيد الأم.وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها في فيسبوك: «إلى صاحبة العطاء الذي لا ينضب، والتضحيات التي لا تنتهي، كل عام وأنتِ بخير. كل عام وأنتِ أم عظيمة ملهمة مكافحة.. وخير سند وعون، كل عام وأنتِ مربية ومعلمة شديدة الحكمة والصبر، فأنتِ أصل الانتماء الثابت الراسخ في وجدان الوطن وكل البشر. كل عام وكل أم مصرية بخير».