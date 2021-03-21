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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

38.8 مليون جنيه لمد وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

الأحد 21/مارس/2021 - 12:22 م
مياه
مياه
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قال اللواء محمد بدرى محمدين رئيس شركة المياه بسوهاج، إنه في إطار الاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج استطاع أعضاء مجلس النواب الحصول على موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة حصل على مبلغ 32.8 مليون جنيه منها مبلغ 10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمدينة طما، و5 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب لمدينة وقرى مركز طهطا، ومبلغ 5 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب لمدينة وقرى مركز جهينة، وكذلك مبلغ 12.8 مليون جنيه لتوصيل وصلات صرف صحى لمدينة وقرى مركز طهطا.

كما استطاع النائب محمود أبو الخير عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه لمد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز البلينا، كما حصل النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن دائرة اخميم وساقلتة وحى الكوثر على مبلغ 2 مليون جنيه لمد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز اخميم، كما حصل النائب شعبان لطفي عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر على مبلغ 2 مليون جنيه لمد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز اخميم.

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