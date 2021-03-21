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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«معاك» باتحاد الأطباء العرب تنظم احتفالات بمناسبة عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 12:21 م
مراكز معاك
مراكز معاك
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تنظم مراكز "معاك" لرعاية الطفل، التابعة لاتحاد الأطباء العرب، اليوم الأحد ولمدة يومين، احتفالات متنوعة بمناسبة عيد الأم، وذلك بفروع "معاك" على مستوى الجمهورية.

وتبدأ الاحتفالات اليوم من مراكز "معاك" بمحافظة الفيوم، وغدا في فرع المركز بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب وفرع المركز في شبرا، وتتضمن أنشطة متنوعة، بينها فقرات ترفيهية للأطفال بمشاركة أمهاتهم، وتكريم أمهات أطفال مراكز "معاك"، فضلا عن توزيع هدايا وشهادات تقدير؛ لدورهم في رعاية أطفالهم واهتمامهم بدمج أطفالهم في المجتمع.

ومن جهته، قال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب إن "أنشطة مراكز (معاك) تستهدف تنمية مهارات العاملين والأخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع".

وأشار إلى أن مراكز "معاك" المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.

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