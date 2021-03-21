الإمارات تُعلن اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات

أقَّر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، استحداث تصريح "إقامة العمل الافتراضي"، والذي يمكن بموجبه إقامة أي موظف بالعالم في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بُعد، بالإضافة إلى اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.وقال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي... حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بُعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة".وأضاف: "مع تقنيات العمل عن بُعد اليوم، نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك، أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات"، مؤكدًا: أن "الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".