السيطرة على حريق نشب فى حظيرة مواشى بكفر شكر

تمكنت قوات الدفاع المدنى والحريق بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى حظيرة مواشى فى كفر شكر بدون خسائر بشرية.تلقى العميد انور حشيش مامور مركز كفر شكر بلاغا من الأهالى يفيد نشوف حريق فى حظيرة مواشى من البوص بناحية كفر على شرف الدين.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على النيران ومنع امتدادها، وبالفحص تبين نشوب الحريق أعلى الحظيرة على مساحة 16 متر تقريبا ملك المدعو "س ي ب" سن 50 بالمعاش، وأتت النيران على كمية من البوص والقش الموجودة أعلى سقف الحظيرة، ولم ينتج عن الحريق ثمة اصابات أو خسائر بالأرواح.وبسؤال مالك العشة اتهم جاره المدعو "ت ل ب" سن 46 عامل بإشعال النيران عمدًا لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.