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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدياسبورا بمهرجان السينما الإفريقية

الأحد 21/مارس/2021 - 12:16 م
السينارست سيد فؤاد،
السينارست سيد فؤاد،
هدى الأمير
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أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، برئاسة السينارست سيد فؤاد، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدياسبورا (الشتات) والتي تم استحداثها في الدورة السابقة.

وأوضحت المخرجة عزة الحسينى، مدير المهرجان أن اللجنة تتكون من المخرج النيجيري «كانلي افولايان»، والممثل الهاييتي العالمي «جيمي جون-لوي» والذي تم تكريمه في الدورة السابقة، والمخرج المصري «مجدي أحمد علي»، ويتنافس بالمسابقة ثمانية أفلام: «أن تكون صاحب بشرة سمراء- إينيس جونسون-سباين – ألمانيا- وداعًا أيها الحب- إكوا مسانجي – الولايات المتحدة الأمريكية- السيدة (ف)- كريس فان دير فورم – نيجيراهولندا- سجن للتربح- آيليس فان فيلزين وفيمكي فان ف».

كما اعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتتكون من المخرج البوركيني «سلام زامباليجري»، المنتج السوداني «طلال عفيفي»، والمونتيرة المصرية «هبة عثمان».

ويتنافس بها ثلاثة عشر فيلما منهم فيلما بالقائمة القصيرة للأوسكار لهذا العام وهم: 600 كيلو – محمد صلاح – مصر معتقدات حمقاء- هيوت ادماسو جيطانيه – اثيوبيا تحقيق تقدم- إنيس جيريهيروي – رواندا كحل باهت – شيماء طلبة – مصر آثار أقدام- عمران حامديلاي- جنوب أفريقيا إلى اللقاء- أنطوني نتي – غانا (القائمة القصيرة للأوسكار) موعد حياة – عمرو البهيدي – مصر هذه رقصتي فأسمعوا- علياء سر الختم – السودان الماندة- هيفل بن يوسف – تونس شفت مسائي – كريم شعبان – مصر سنوات الأوهام- سليمان جريم وعمر عمرون – الجزائر مداد أخير – يزيد القادري – المغرب أنتِ- اليزابيث ليمو – توجو.

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