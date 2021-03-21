التنمية المستدامة: تسليم 9 بطاريات دجاج لـ 9 سيدات معيلة بسيوة

قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بتوزيع بطاريات الدجاج على السيدات المعيلات بقرية بجارة أم الصغير بواحة سيوة التي تبعد عن الواحة بمسافة 150 كيلو متر جنوب شرق طريق سيوة، والتي تم إدراجها ضمن خطة توزيع بطاريات الدجاج بتكليفات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتحسين معيشة المرأة المعيلة في المجتمعات المحلية ونبوع الصحراء.وقامت إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بتوزيع بطاريات الدجاج بمنطقة الجارة وتحديدا جارة أم الصغير جنوب بئر النص لـ9 سيدات بهدف تحسين البيئة المعيشية لهن من خلال المشروعات الصغيرة المدرجة للدخل بحضور المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير وحدة تنمية المرأة والمهندسة هالة محمد.وأكدت المهندسة فاطمة عبد الحاكم، مدير إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أنه تم تسليم 9 بطاريات لـ 9 سيدات، بالإضافة إلى توزيع الأدوية الوقائية عليهن على أن تتوالى عمليات التوزيع القادمة للدجاج عمر 4 أشهر.