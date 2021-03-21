رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المستدامة: تسليم 9 بطاريات دجاج لـ 9 سيدات معيلة بسيوة

الأحد 21/مارس/2021 - 12:16 م
التنمية المستدامة
التنمية المستدامة
ياسمين شعيب
طباعة
قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بتوزيع بطاريات الدجاج على السيدات المعيلات بقرية بجارة أم الصغير بواحة سيوة التي تبعد عن الواحة بمسافة 150 كيلو متر جنوب شرق طريق سيوة، والتي تم إدراجها ضمن خطة توزيع بطاريات الدجاج بتكليفات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتحسين معيشة المرأة المعيلة في المجتمعات المحلية ونبوع الصحراء.

وقامت إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بتوزيع بطاريات الدجاج بمنطقة الجارة وتحديدا جارة أم الصغير جنوب بئر النص لـ9 سيدات بهدف تحسين البيئة المعيشية لهن من خلال المشروعات الصغيرة المدرجة للدخل بحضور المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير وحدة تنمية المرأة والمهندسة هالة محمد.

وأكدت المهندسة فاطمة عبد الحاكم، مدير إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أنه تم تسليم 9 بطاريات لـ 9 سيدات، بالإضافة إلى توزيع الأدوية الوقائية عليهن على أن تتوالى عمليات التوزيع القادمة للدجاج عمر 4 أشهر.
التنمية المستدامة: تسليم 9 بطاريات دجاج لـ 9 سيدات معيلة بسيوة
التنمية المستدامة: تسليم 9 بطاريات دجاج لـ 9 سيدات معيلة بسيوة
التنمية المستدامة: تسليم 9 بطاريات دجاج لـ 9 سيدات معيلة بسيوة
التنمية المستدامة: تسليم 9 بطاريات دجاج لـ 9 سيدات معيلة بسيوة
التنمية المستدامة: تسليم 9 بطاريات دجاج لـ 9 سيدات معيلة بسيوة
التنمية المستدامة: تسليم 9 بطاريات دجاج لـ 9 سيدات معيلة بسيوة

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

كورونا حول العالم: 123 مليونا و437 ألف إصابة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى

image description

سحر البلكونة

image description

جامعة أسيوط: إجراء 19 عملية جراحية للأطفال وعلاج 21 حالة من الشفة الأرنبية

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي بالمرأة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا