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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء 97% من طريق الكباش بين معبدى الأقصر والكرنك

الأحد 21/مارس/2021 - 12:14 م
طريق الكباش
طريق الكباش
هدى الأمير
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قال محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، إن مشروع إحياء طريق الكباش بين معبدى الأقصر والكرنك من أهم المشروعات القومية، مشيرا إلى حصوله على دعم كبير من الدولة والحكومة لمواصلة العمل فى هذا المشروع القومى الضخم الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرًا، ولهذا تتم المتابعة بشكل دورى وتم الانتهاء من حوالى 97% من تطويره.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن إحياء طريق الكباش الفرعونى بطول 2700 متر الذي يربط بين معبدى الأقصر والكرنك، أضخم مشروع أثرى قومى يتم حاليًا داخل محافظة الأقصر لخدمة الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة، فهو المشروع الأهم الذى يتم على أرض الأقصر فى القطاع الأثرى، ونستعد لافتتاحه فى حدث عالمى ليصبح أهم الطرق التاريخية القديمة حول العالم لربط المواقع الآثرية بين مصر.

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