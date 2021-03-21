حريق ضخم فى ورشة دهانات بدمياط

نشب حريق ضخم فى ورشة دهانات بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط، صباح اليوم الأحد، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الورشة وتصاعد الأدخنة منها.وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وإنقاذ الأطفال.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.