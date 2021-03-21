أبرزها 2.2 طن جمبري وأسماك فاسدة.. ضبط 1170 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1170 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 1٫2 طن "جمبرى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مخزن تابع لمطعم أسماك لتجهيز الوجبات "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط 1،06 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط 210 أطنان "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة "منتج نهائى - تحت التجهيز" – 25 طن ملح طعام – خلطة فلفل بدون بيانات "مستلزمات إنتاج – 4 ماكينات خط إنتاج – 35000 عبوة فارغة معدة للتعبئة وملصقات لذات العلامة التجارية المغشوشة ومقلدة "مستلزمات تعبئة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.