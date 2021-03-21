في عيد الأم.. حكايات سيدات فضلن العيش لأبنائهن على متع الحياة

• أم محمد: عملت بالبيوت لتربية أبنائي ورفضت الزواج

• أم زياد: أبدأ يومي في الخامسة فجرا من أجل أبنائي

• أم آدم: ابني أهم شيء في حياتي

يأتي عيد الأم كل عام لتحتفل الدولة بالعديد من العظيمات والنماذج النسوية المتميزة والتي كان لها بصمة وكفاح في تربية أبنائها؛ ويكون هذا الاحتفال من خلال اختيارها ضمن مسابقة تطلقها وزارة التضامن ليتقدم آلاف النماذج من خلال أبنائهم للحصول على اللقب للتعبير عن حبهم وامتنانهم لمن منحتهم الحب والقوة والحياة وأوصلتهم لبر الأمان.ولكن على الجانب الآخر هناك آلاف النماذج من السيدات التي تستحق التكريم والإشادة وأن يكتب اسمها بحروف من دهب لكفاحها على تربية أبنائها وكانت الأب والأم والتي عانت كثيرًا بحياتها لتخرج بهم لبر الأمان؛ "الدستور" تحدثت لبعض هذه النماذج للتعرف على قصص كفاحهم:أم محمد؛ ٤٥ عامًا توفى زوجها منذ تسع سنوات تاركًا لها أربع أبناء؛ تقول: "منذ وفاة زوجي وجدت نفسي بمفردي دون عائل أو أي مصدر للرزق أو معاش شهري؛ جميع أولادي بمراحل التعليم وأملي أن يكونوا أطباء ومهندسين؛ ولتحقيق ذلك اضطررت للعمل بالبيوت لأكسب لقمة عيشي بالحلال".وعن تقدير أبنائها لعملها، تقول أم محمد: "ولادي متحملين للمسئولية معي نظرًا لضيق الحال فلم يطلب أحد منهم يوم من الأيام أن يأخذ دروس خصوصية ولكنهم معتمدين على أنفسهم وبيطلعوا من الأوائل وهذا هو عوض ربنا ليا؛ وتضيف أم محمد أنها لم تفكر بالزواج منذ وفاة زوجها بالرغم من صغر سنها وبالرغم من تقدم العديد لخطبتها ولكنها فضلت أبنائها وتحول مسئوليتهم بمفردها قائلة؛ أخاف أن يأتي زوج أم يسئ معاملتهم أو يخيرني بينه وبينهم؛ لذا اقتصرت الطريق واخترت ولادي".أم زياد ٣٩ عاما تعمل بجمع القمامة لمساعدة زوجها على تحمل ظروف الحياة الصعبة؛ تقول: "لدي طفلين بالمرحلة الابتدائية يحتاجون لكثير من المصاريف لغلاء المعيشة؛ زوجي يعمل باليومية وتمر أيام كثيرة لا يعمل ولا نجد قوت يومنا لذا اضطررت للعمل بجمع القمامة للحصول على دخل يومي ثابت لأبنائي خاصة أثناء الدراسة".تحكي أم زياد عن يومها وتقول: "أستيقظ يوميًا من الخامسة فجرًا لأبحث عن الزجاجات البلاستيكية بمقالب القمامة حتى الثامنة أو العاشرة صباحًا؛ ثم أقوم بتسليم ما تم جمعه للتاجر وأحصل على اليومية وأذهب للسوق لشراء مستلزمات البيت وأعود أنتظر أبنائي من المدرسة لإحضار وجبة الغداء ومن ثم البدء في المذاكرة ومتابعة دروسهم؛ فانا لا أجيد القراءة أو الكتابة ولكن أستطيع تمييز الكلمات وفهم ما يقولون".بينما تحكي أم آدم عن معاناتها مع والدة زوجها بعد أسبوعين من الزواج والتدخلات الكثيرة في حياتها وإجبار زوجها على ضربها مما أضطرها للذهاب لمنزل والدها لحفظ كرامتها؛ ومع محاولات الصلح التي باءت بالفشل نتيجة سيطرة الأم على ولدها وإصرارها بقاءهم في منزل العائلة ورفضها رفضًا تامًا الاستقلال بمفردهم خارج منزل العائلة فكان الطلاق هو السبيل الوحيد للخلاص من سيطرة الحماة.وتتابع أم آدم ذات الـ٢٦ عامًا: "بعد الطلاق اكتشفت إني حامل في ابني آدم وعندما علم والده بالحمل حاول للصلح ولكن بشروط والدته والاستمرار في نفس منزل العائلة وهو ما رفضه أهلي تمامًا؛ وتضيف أصبحت مطلقة ولدي طفل منذ سبع سنوات وتقدم لي العديد للزواج مني ولكنهم لا يريدون ابني معي ولكن آدم هو أهم شيء في حياتي لذا رفضت الزواج وبحثت عن عمل لأستطيع أن أتكفل به بعد رفض والده دفع نفقة شهرية أو تحمل مصاريفه الدراسية؛ وعن حلمها لابنها تقول زينب أتمنى أن يصبح طبيبًا مشهورًا أو مهندس كبيرًا".