القبض على صاحب محل يتلاعب بالزيت والسكر المدعم في القاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب محل بحوزته 2 طن سكر وزيت تمويني قبل بيعهم بالسوق السوداء للمواطنين.وعثر بحوزته (1،5 طن سكر تموينى – 600 عبوة زيت تموينى) مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية، حيث قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.