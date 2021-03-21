«محلي عمال حلوان»: خارطة علمنا تعتمد على النزول لمواقع العمل والإنتاج

أكد سيد جمعة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال حلوان، على أهمية دور الاتحادات العمالية المحلية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، مشيرًا إلى أن الأهمية تزداد خاصة في المناطق الصناعية والاقتصادية.وقال جمعة، عقب اختياره عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال حلوان، إن إقرار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهيئات مكاتب الاتحادات المحلية مؤخرًا بخارطة طريق جديدة تعتمد على النزول إلى مواقع العمل والإنتاج، خطوة عملية نحو التواصل المستمر مع القواعد العمالية، والاستماع إلى مطالبها، وتوصيلها إلى صناع القرار، وعدم ترك العمال فريسة سهلة في قبضة مروجي الشائعات المغرضة، مؤكدا على أن للعمال حقوق مشروعة يجب الحصول عليها بالطرق المشروعة والقانونية عبر التفاوض الجماعي الذي أقرته كل القوانين والتشريعات المحلية والعربية والدولية، والتي تعتمد في الأساس على الوعي والتدريب والتثقيف، ومعرفة الحقوق والواجبات، وكذلك الوقوف على طبيعة كل منطقة صناعية، وإعداد دراسة حول مشاكلها ومطالبها حفاظا على حقوق عمالها، وصناعتها الوطنية.