رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«محلي عمال حلوان»: خارطة علمنا تعتمد على النزول لمواقع العمل والإنتاج

الأحد 21/مارس/2021 - 12:12 م
سيد جمعة، عضو مجلس
سيد جمعة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المحلي
دعاء جابر
طباعة
أكد سيد جمعة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال حلوان، على أهمية دور الاتحادات العمالية المحلية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، مشيرًا إلى أن الأهمية تزداد خاصة في المناطق الصناعية والاقتصادية.

وقال جمعة، عقب اختياره عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال حلوان، إن إقرار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهيئات مكاتب الاتحادات المحلية مؤخرًا بخارطة طريق جديدة تعتمد على النزول إلى مواقع العمل والإنتاج، خطوة عملية نحو التواصل المستمر مع القواعد العمالية، والاستماع إلى مطالبها، وتوصيلها إلى صناع القرار، وعدم ترك العمال فريسة سهلة في قبضة مروجي الشائعات المغرضة، مؤكدا على أن للعمال حقوق مشروعة يجب الحصول عليها بالطرق المشروعة والقانونية عبر التفاوض الجماعي الذي أقرته كل القوانين والتشريعات المحلية والعربية والدولية، والتي تعتمد في الأساس على الوعي والتدريب والتثقيف، ومعرفة الحقوق والواجبات، وكذلك الوقوف على طبيعة كل منطقة صناعية، وإعداد دراسة حول مشاكلها ومطالبها حفاظا على حقوق عمالها، وصناعتها الوطنية.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

كورونا حول العالم: 123 مليونا و437 ألف إصابة

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة


الصور

image description

سحر البلكونة

image description

جامعة أسيوط: إجراء 19 عملية جراحية للأطفال وعلاج 21 حالة من الشفة الأرنبية

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي بالمرأة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا