«تنسيقية الأحزاب» تهنئ الأم المصرية بعيدها: أمهات الشهداء أمهاتنا

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأم المصرية بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.وأكدت التنسيقية، أن الأم المصرية تحملت الصعاب وضربت المثل في التفاني والتضحية من أجل الوطن، وتقدم كل يوم أبناءها شهداء في مواجهة كل أعداء الوطن والحياة.وتقدمت التنسيقية بتهنئة خاصة إلى أمهات الشهداء الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية، وأكد أعضائها أن أمهات الشهداء أمهاتنا جميعًا.