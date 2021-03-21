وفاة مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد الأسبق بالمنوفية متأثرًا بكورونا

توفي، اليوم، الدكتور علي محمد سالم، مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد الأسبق بالمنوفية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.ونعت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، الدكتور علي محمد سالم في بيان لها قائلو: "ننعي بمزيد من الحزن والأسى وفاة الدكتور علي محمد سالم مدير مستشفي جراحات اليوم الواحد الأسبق والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".