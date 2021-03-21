السيسي يهنئ المصريات بعيد الأم: «أنتن مفتاح الحياة وضمير الوطن»

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، التهنئة إلى كل أم مصرية، بمناسبة عيد الأم.وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه في «فيسبوك»: «في عيدها.. أتوجه بالتهنئة إلى كل أم مصرية، إلى من يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار. خالص الاحترام والتقدير والعرفان، أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن، دمتن بخير وسلام».