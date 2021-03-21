الصحة: توفير لقاحات كورونا فى 40 مركزًا بالجمهورية

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية لوزارة الصحة والسكان، أن لقاحات فيروس كورونا متوفرة في 40 مركز بالجمهورية لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد.وأعلن عن وصول 5 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا قبل نهاية الشهر الجارى، كما يصل خلال شهر مايو 3 ملايين جرعة من اللقاح، والتى ستساعد على التوسع في تطعيم فئات أكبر في المجتمع بخلال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وبالنسبة لتطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات بلقاح فيروس كورونا، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، أنه يتم تطعيم كافة الراغبين في الحصول على التطعيم حتى بعد الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية بالمستشفيات، لافتًا إلى أن وزارة الصحة لا تغلق الباب في وجه أى عضو بالفريق الطبى راغب في الحصول على التطعيم.وكانت وزارة الصحة والسكان، قد بدأت تطعيم المواطنين من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا المستجد في 4 مارس الماضى.