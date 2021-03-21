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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيضانات شديدة تجلي سكان ولاية أسترالية

الأحد 21/مارس/2021 - 12:22 م
فيضانات
فيضانات
أمينة ذكى
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هطلت أمطار شديدة في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، حيث تخطى معدل سقوط الأمطار الأرقام القياسية.

وقالت خدمات الطوارئ: "لقد تلقينا 640 طلبا للمساعدة مساء السبت، من ضمنها 66 طلبا للإنقاذ من الفيضانات، فيما صدرت أوامر إجلاء في مواقع عديدة في الساحل الشمالي الأوسط شمال شرقي الولاية".

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، غلاديس بيريجليان، إنه تم إنقاذ مئات الأشخاص من المياه، وأضافت أنه مع "أننا لا نعتقد أن الأمور ستزداد سوءا في الساحل الشمالي الأوسط، فإن الظروف ستستمر بالتأكيد، وسوف يستمر هطول الأمطار عبر الأجزاء التي تأثرت بالفعل".

وبدأ سد واراغامبا، غرب سيدني، بالفيضان الأحد، وحتى الآن تم افتتاح 13 مركز إجلاء في جميع أنحاء الولاية.

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