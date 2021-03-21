رفع إشغالات ميدان المحطة قبل تطويره بالمحلة

قاد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حملة مكبرة بالتنسيق مع المهندس مجدي أبو الفتوح نائب رئيس المدينة، وشرطة المرافق ووحدة المرور بالمحلة وإشغالات حى أول وثان المحلة، تم خلالها رفع إشغالات ميدان المحطة.حيث تم فرض كوردون ورفع الباعة الجائلين وجميع المشغولات وسيارات المعروضات ومخلفات البائعين وإخلاء الميدان تماما.وأكد رئيس المدينة أن جميع الجهات التنفيذية المشاركة فى إخلاء الميدان قد بذلت مجهودات مكثفة اليوم أسفرت عن إخلاء ميدان المحطة للبدء صباح الغد في أعمال التطوير وتخطيط الميدان بالبلدورات، مشيرا إلى أن الميدان سيشهد أعمال تطوير وتجميل غير مسبوقة تعكس الصورة الحضارية والجمالية لمدينة المحلة، ولن يتم السماح بأى تواجد للإشغالات بهذه المنطقة مجددا.