«تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للسعادة بـ«ابتسم تكون أجمل»

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باليوم العالمي للسعادة "أونلاين"، هذا العام، وأطلقت مبادرة "ابتسم تكن أجمل" بمشاركة الإدارات التعليمية بهدف إدخال البهجة والسرور والشعور بالسعادة على الطلبة والمعلمين والعاملين.وهنأ مدير المديرية العاملين بالديوان بيوم السعادة العالمي، مشيرا إلى أن السعادة تجعل الروح صافية وتضفي الحيوية على حياة الإنسان باعتبار السعادة هي الفرح والابتهاج وكل ما يجعل النفس في بهجة وسعادة.وأشارت المديرية إلى أن اختيار تاريخ الاحتفال بالسعادة ليس بالمصادفة ولكنه يتناسب مع اعتدال الطقس وبدء فصل الربيع المبهج وجوه الرائع.ووصف مدير التربية والتعليم بداية الربيع بأنها فترة بدايات جديدة للجميع.ويوم السعادة يحتفل به في 20 مارس بعد أن اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين يوما دوليا للسعادة، اعترافا بأهمية السعى للسعادة.