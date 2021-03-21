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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«عيد الأم».. الأمهات في مسلسلات رمضان 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 05:14 م
ماجدة زكي
ماجدة زكي
محمد قدري
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ينتظر الجمهور دراما الموسم الكريم ومسلسلات رمضان 2021 بمشاركة عدد كبير من النجوم في الأعمال الدرامية المختلفة، وتتواجد مجموعة من النجمات في المسلسلات الدرامية في أدوار الأمهات، ونسرد أبرز الأدوار خلال هذا التقرير في عيدهم.

الأمهات في مسلسلات رمضان 2021
يتواجد دور الأم بكثافة في مسلسلات رمضان 2021، حيث تتواجد النجمة ماجدة زكي في مسلسل "هجمة مرتدة - أمن قومي" من بطولة النجم أحمد عز في دور والدته وانتهت من تصوير مشاهدها خلال الأيام الماضية داخل ديكورات إحدى الشقق بمصر الجديدة، وتمثل دور الأم المصرية الملهوفة دائما على أبنائها، ويشارك في البطولة كلا من هند صبري وهشام سليم ونضال الشافعي وندا موسى ومحمد جمعة وغيرهم ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب.

وتقدم الفنانة حنان سليمان والدة الفنان حمادة هلال في مسلسلها الجديد "المداح" خلال الموسم الرمضاني القادم، ويشارك في بطولته كلا من أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوي، المسلسل تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتتواجد الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة في دور والدة الفنان ياسر جلال بمسلسله الجديد "ضل راجل" الذي يعرض حصريا على شاشة الحياة خلال رمضان القادم، وفي المسلسل نفسه تقدم الفنانة نرمين الفقي دور أم في تجربة مختلفة عليها حيث تجسد دور أم لفتاة يتم اغتصابها وتحاول الوقوف مع زوجها في رحلتها للبحث عن حق ابنته، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

وتتواجد النجمة القديرة دلال عبد العزيز أيضا في مسلسل "عالم موازي" في دور أم مع ابنتها النجمة دنيا سمير غانم بمشاركة شيماء سيف وهشام جمال أوتواكا ويعرض العمل على شاشة الحياة بشكل حصري في رمضان.

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