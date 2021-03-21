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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل 1717 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 12:05 م
الإمارات
الإمارات
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 1.717 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 237.479 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 440.355 حالات منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.438 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1.960 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 422.696 حالة.

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