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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قوى عاملة الإسماعيلية»: التفتيش على 273 منشأة في فبراير

الأحد 21/مارس/2021 - 12:04 م
التفتيش على منشأة
التفتيش على منشأة
دعاء جابر
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قال أحمد جابر وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 54 ألف جنيه لـ19 عاملًا.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 273 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 14 محضرًا، بالإضافة إلى عقد ندوتين لتوعية العمال حضرها 45 عاملا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 96 منشأة، وتحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 10 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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