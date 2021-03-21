بعد وصف بايدن «بوتين» بالقاتل.. سفير روسيا لدى واشنطن يصل موسكو للتشاور

وصل السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، اليوم الأحد، إلى موسكو للتشاور، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال في مقابلة مع قناة "ABC News"بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قاتل، كما توعد بأن بوتين "سيدفع الثمن" مقابل التدخل الروسي (المزعوم) في الانتخابات الأمريكية.وردا على ذلك تمنى الرئيس بوتين لنظيره الأمريكي "الصحة الجيدة"، داعيا إياها لإجراء مناقشة على الهواء مباشرة في القريب العاجل. لكن البيت الأبيض أعلن من جانبه أن الجدول الزمني لبايدن مزدحم للغاية.