مصادرة وإعدام 200 شيشة بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.وفى ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات تفتيشية بالتنسيق مع قسم الإشغالات أسفرت عن ضبط ٣٠ مخالفة عدم ارتداء كمامات ومصادرة ١٦ شيشة بكوم حمادة، ومصادرة ٨ شيش بمركز ومدينة بدر.كما تم إعدام ١٧٥ شيشة بمنصع تدوير القمامة ورفع ٦٦ حالة إشغال بمركز ومدينة حوش عيسى.