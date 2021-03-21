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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المؤتمر» يطالب بمواجهة التلاعب في الأسواق قبل شهر رمضان

الأحد 21/مارس/2021 - 12:02 م
حسام لبن
حسام لبن
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إنه مع دخول شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك من السلع، تشهد الأسواق تلاعبا سواء في طرح بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو في زيادة الأسعار.

وأضاف، في بيان، أنه خلال هذه الفترة تشهد الأسواق تضاربا في الأسعار من منطقة إلى أخرى، الأمر الذي يتطلب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق.

وأوضح "لبن"، أهمية أن يكون هناك تفعيل لدور جهاز حماية المستهلك والتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين اليومية التي ترد بسبب السلع المغشوشة أو التلاعب فيها.

وشدد مساعد رئيس حزب المؤتمر، على جموع المواطنين ضرورة استخدام كامل حقوقهم التي كفلها القانون، وألا يتنازلوا عنها في حال التعرض لمحاولات النصب أو الغش، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المسالك القانونية للإبلاغ ومحاسبة المتلاعبين.

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