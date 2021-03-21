عمليات شراء «أون لاين» تُسقط لص «الفيزا» بالدقهلية

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، باكتشاف سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والصادرة في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.ومن خلال الفحص بالتنسيق مع الجهات المعنية، تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة شخص قام بإجراء عمليات شرائية احتيالية على عدد من المواقع وتم رصد أوامر شراء حديثة باستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني المستولى عليها.وأسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا أن وراء ارتكاب الواقعة طالب جامعي، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، إذ استغل المذكور فترة عمله لدى الشاكي، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به دون علمه، واستخدامها في شراء هاتف محمول وجهاز "لاب توب" وساعة يد من على عدد من مواقع للتسوق الإلكتروني.وعقب تقنيين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه وعثر بحوزته "جهاز لاب توب- ساعة يد- هاتف محمول بفحصه تبين أنه مُحمل بأوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكترونى وكذا فواتير شركات الشحن على الإنترنت".