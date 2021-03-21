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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: تعيين 1085 شابا بالإسماعيلية خلال فبراير

الأحد 21/مارس/2021 - 12:00 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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عيّنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 1085 شابًا، منهم 12 شابًا من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2410 شابًا، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

واستخرجت المديرية 723 شهادة قياس مستوى المهارة، و420 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 61 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديًا، وتم تحويل 11 منها للقضاء، و48 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

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