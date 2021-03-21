الجيش الليبي يعدم 5 أطنان من الصواريخ والمتفجرات بدرنة

بدأت السرية الأولى هندسة الميدان، التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبي، عمليات إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على مدينة درنة منذ سنوات.وقال مسئول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية، نقيب حسن النايلي، لـ"بوابة الوسط" الليبية، إن المخلفات تشكل قرابة الخمسة أطنان من الصواريخ والمتفجرات كانت تستخدم في تجهيز المفخخات والدقم التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطني المدينة.وأوضح النايلي أن السرية تحاول إتمام عملية الإعدام خلال أقرب وقت ممكن، محافظة على صحة وسلامة المواطنين القاطنين في المدينة.وأكد مسئول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية أن فرق الهندسة تعمل على إفراغ المدينة التي عانت الحروب من هذه المخلفات التي تهدد أمن وسلامة أهالي درنة بشكل كبير.