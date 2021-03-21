الجيش الليبي يعدم 5 أطنان من الصواريخ والمتفجرات بدرنة

الجيش الليبي يعدم 5 أطنان من الصواريخ والمتفجرات بدرنة
الأحد 21/مارس/2021 - 12:13 م
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بدأت السرية الأولى هندسة الميدان، التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبي، عمليات إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على مدينة درنة منذ سنوات.
وقال مسئول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية، نقيب حسن النايلي، لـ"بوابة الوسط" الليبية، إن المخلفات تشكل قرابة الخمسة أطنان من الصواريخ والمتفجرات كانت تستخدم في تجهيز المفخخات والدقم التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطني المدينة.
وأوضح النايلي أن السرية تحاول إتمام عملية الإعدام خلال أقرب وقت ممكن، محافظة على صحة وسلامة المواطنين القاطنين في المدينة.
وأكد مسئول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية أن فرق الهندسة تعمل على إفراغ المدينة التي عانت الحروب من هذه المخلفات التي تهدد أمن وسلامة أهالي درنة بشكل كبير.
وقال مسئول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية، نقيب حسن النايلي، لـ"بوابة الوسط" الليبية، إن المخلفات تشكل قرابة الخمسة أطنان من الصواريخ والمتفجرات كانت تستخدم في تجهيز المفخخات والدقم التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطني المدينة.
وأوضح النايلي أن السرية تحاول إتمام عملية الإعدام خلال أقرب وقت ممكن، محافظة على صحة وسلامة المواطنين القاطنين في المدينة.
وأكد مسئول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية أن فرق الهندسة تعمل على إفراغ المدينة التي عانت الحروب من هذه المخلفات التي تهدد أمن وسلامة أهالي درنة بشكل كبير.