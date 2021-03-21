محافظ شمال سيناء يشدد على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

شدد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة متلازمة داون، موجها بتوفير الرعاية اللازمة لهم والعمل على دمجهم في الأسرة والمجتمع، كما كلف بتنظيم يوم ترفيهي لهم في أحد المنتجعات الترفيهية بالعريش.جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مجموعة من أطفال متلازمة داون (50 طفلا وطفلة) من طلاب مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون.من جانبهما، قدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة شكرهما وتقديرهما إلى المحافظ لرعايته ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الخدمات المقدمة لهم.من جهة أخرى، أكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، تنفيذ بعض الفاعليات بهذه المناسبة للتوعية بمتلازمة داون وكيفية التعامل مع المصابين بالمتلازمة والعمل على دمجهم في الأسرة والمجتمع، شملت نصائح للأمهات حول طرق الاكتشاف المبكر لمتلازمة داون بالفحوصات الدورية المبكرة لاكتشاف المتلازمة حتى يمكن للطبيب التصرف مبكرا.وأكدت ضرورة لجوء الأم في حالة ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون، إلى طبيب متخصص في الإعاقة للتعامل مع الحالة، وشرحت للأمهات وأولياء أمور المصابين بمتلازمة داون كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال في مدارس التربية الخاصة والعمل على دمجهم مع زملائهم الأسوياء وانخراطهم في المجتمع.