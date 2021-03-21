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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

التقاء الفن والإبداع.. قوة مصر الناعمة في صورة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:58 ص
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
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عرفت مصر بقوتها الناعمة، المناهضة للأفكار الظلامية والمتطرفة، والتي تبث روح التنوير، وتنشر المعرفة، والفنون بأنواعها المختلفة، وظهر ذلك واضحا في أمسية اوركسترا القاهرة السيمفونى، التي نظمتها وزارة الثقافة مساء أمس، متمثلة في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة الاحتفالات بيوم المرأة المصرية وعيد الأم، حيث جمعت كل من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان الكبير فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، اللذين ظهرا في صورة خلال الحفل معبرة عن قوة مصر الناعمة.

جاءت الصورة لتؤكد عن القوة الثقافية التي تملكها أم الدنيا، واتحاد مبدعيها ضد الإرهاب والأفكار الظلامية، وكذلك لمجابهة العنف ضد المرأة، وتكريمها في عيدها السنوي، حيث اتحد الرسام مع العازفة في ذلك الحفل، وهو ما يشير إلى مكانة المرأة العالية في أم الدنيا، ومدى شاركتها وفاعليتها الأصيلة في المجتمع المصري.

وخلال الحفل ظهرت مهارة ساحرة الفلوت الفنانة العالمية إيناس عبد الدايم فى العزف على آلاتها الأثيرة ورفيقة مشوارها فى قصة كفاح فني بدأت منذ زمن بعيد والتي لم تتأثر بانشغالها بإدارة الحياة الثقافية فى مصر لتحمل الجمهور فى رحلة إلى عالم الأحلام تنقلت خلالها برشاقة بين النغمات لترتقى بالمشاعر والوجدان.

الحفل أقيم بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومصاحبة فريق بغدادى بيج باند والعازفين محمد صالح (بيانو)، شريف عليان (دبل باص) وحازم عبد القادر (درامز) وتضمن مختارات من أشهر أعمال موسيقى الجاز العالمية لكل من كلود بولينج، انطونيو جوبيم، جلين ميللر، جوى جارلاند، انتونى نيولى ليسلى بريكيوسى.

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