الغربية: تأهيل جميع الترع بمركز زفتى ضمن «حياة كريمة»

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والري لمعاينة الطرق والكباري التي يتم تطويرها لمعرفة مدى ملائمة عرضها مع عرض الشوارع، وتشكيل لجنة أخرى لحصر كافة الكباري التي تتطلب إحلال وتجديد، وكذا أيضا الكباري الجديدة التي يتم إنشاءها، بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، مؤكدا على عمل دراسة ومقترح لوضع مطبات صناعية بالطرق التي يتم رصفها بعد موافقة استشاري الطرق بالمحافظة.وأعلن محافظ الغربية، أن مشروعات المصارف وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تم رصد لها 475 مليون و195 ألف جنيه لتأهيل جميع الترع بمركز زفتى، منها 185 مليون جنيه لتأهيل الكباري، و120 مليون جنيه لتأهيل وعمل مسارات وأسوار حول الترع لتلافي أي حوادث، مضيفًا أنه يتابع بحرص ما يدور من أعمال، ويؤكد دائمًا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وعدم الرصف إلا بعد الانتهاء من دخول المرافق.