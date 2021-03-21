ضبط طن جمبري فاسد وأطنان سلع غذائية مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1170 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (1٫2 طن "جمبرى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن تابع لمطعم أسماك لتجهيز الوجبات "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط (1،06 طن "أسماك مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (210 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة "منتج نهائى - تحت التجهيز" – 25 طن ملح طعام – خلطة فلفل بدون بيانات مستلزمات إنتاج – 4 ماكينة خط إنتاج – 35000 عبوة فارغة معدة للتعبئة وملصقات لذات العلامة التجارية المغشوشة ومقلدة "مستلزمات تعبئة") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مصنع لإنتاج الكيماويات بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية وبحوزته (18 طن "زيت صويا – جلسرين طبى –الكيد رزيد" بدون مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى – 5000 لتر "سولار" قام بتجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة لإستخدامها فى عملية التصنيع) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (5٫44 طن "زيت طعام" معبأة داخل تنكات وجراكن بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك محل بدال تموينى - بمحافظة القاهرة) وبحوزته (1،5 طن سكر تموينى – 600 عبوة زيت تموينى) مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (1،8 طن سلفات نشادر) معبأة داخل شكائر بدون علامات تجارية ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 924 عبوة فوسفورايت - مينا كودا غير صالحة للاستخدام لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة، وضبط (1،75 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة قنا.