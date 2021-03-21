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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحقيق عاجل في انزلاق طائرة شحن إندونيسية عند هبوطها

الأحد 21/مارس/2021 - 11:57 ص
انزلاق طائرة شحن
انزلاق طائرة شحن إندونيسية عند هبوطها
هدير سند
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كشفت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن انزلاق طائرة شحن إندونيسية خارج المدرج عند هبوطها في المطار بسبب مشكلة فنية، بعد عودتها إلى مطار جاكرتا بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقال يوهانس هاري دوجلاس سيريت، المتحدث باسم موقع "إير نيف" الإلكتروني المختص بشئون الطيران، إن الطائرة طراز "بوينج 737 - 400" التابعة لشركة "تريجانا إير" للطيران عادت إلى مطار "حليم بيرداناكوسوماه" بعد حوالي دقيقتين من إقلاعها.

وتم تحويل مسار العديد من الرحلات من هذا المطار إلى مطار "سويكارنو هاتا" في منطقة بانتين، بإقليم جاوة الغربية، نظرا لأن الطائرة عرقلت الحركة على مدارج المطار.

وأضاف المتحدث أنه كان من المقرر أن تتجه الطائرة إلى منطقة "ماكاسار" بمقاطعة "سولاويسي الجنوبية".

وبدأت اللجنة الوطنية لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.

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