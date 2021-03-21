1264 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 1264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1239 حالة شفاء، و19 حالة وفاة.وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الإخبارية - أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالية المسجلة في ليبيا منذ بداية ظهور الجائحة إلى 151 ألفا و605 إصابات، منها 10 آلاف و787 حالة نشطة حتى الآن، و2506 حالات وفاة.. بينما تعافى 138 ألفا و312 حالة.