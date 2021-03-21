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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

15 طالبا وطالبة بتصفيات مسابقة القرآن الكريم في الوادي الجديد

الأحد 21/مارس/2021 - 11:56 ص
مسابقة القرآن الكريم
مسابقة القرآن الكريم في الوادي الجديد
محمد مهدي
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أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، على مشاركة قطاع التعليم بالمحافظة في تصفيات مسابقة القرآن الكريم، والتى يتم تنفيذها عبر برنامج "زووم"، نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وحرصا على سلامة الجميع.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى مشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث يمثل الإدارة التعليمية 3 طلاب بواقع 15 طالبا وطالبة يمثلون قطاع تعليم المحافظة بـ3 مستويات مختلفة، الأول حفظ القرآن الكريم كاملا والأربعين حديث النووية وتفسير كلمات العشر الأخير من القرآن، الثانى من سورة يونس وحتى سورة الناس وحفظ 20 حديث الأولى النووية وتفسير جزء تبارك عم، والمستوى الثالث من سورة القصص وحتى الناس وحفظ 10 أحاديث الأولى النووية وتفسير جزء عم.
15 طالبا وطالبة بتصفيات مسابقة القرآن الكريم في الوادي الجديد
15 طالبا وطالبة بتصفيات مسابقة القرآن الكريم في الوادي الجديد
15 طالبا وطالبة بتصفيات مسابقة القرآن الكريم في الوادي الجديد
15 طالبا وطالبة بتصفيات مسابقة القرآن الكريم في الوادي الجديد
15 طالبا وطالبة بتصفيات مسابقة القرآن الكريم في الوادي الجديد
15 طالبا وطالبة بتصفيات مسابقة القرآن الكريم في الوادي الجديد

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