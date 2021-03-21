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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات 4 عمال مصريين بجدة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:56 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 4 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 278 ألفا و526 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و155 ألفا و882 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 4 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بمساعدة العامل المصري "سمير.ش.هـ" (مهندس كهرباء) في الحصول علي مستحقاته المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وراتبه شهور من كفيله شركة الاتحاد الهندسي بإجمالي 221 ألفا و575 ريالا وتم تحويلها على حسابه بالبنك العربي.

وتفاوض الملحق العمالي عبد الحليم محمود مع شركة دونجو بالمملكة للمقاولات لتنفيذ الحكم الصادر للعامل المصري "رمضان.ع.أ.ع.أ" وحصوله على 40 ألف ريال، فضلا تنفيذ الحكم الصادر للعامل المصري "سيد.ع.أ.س" ضد كفيله "وليد.أ.ج" بمبلغ 39 ألفا و201 ريال.

ونجح الملحق العمال عبدالحليم محمود، في مساعدة المواطن "هاني.م.ع.أ" (عامل) في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 10 آلاف ريال بتأشيرة خروج نهائي من الكفيل مزرعة حمام الأفندي بمكة المكرمة، فضلا عن مساعدة "أسامة.ع.أ.ش" في تنفيذ الحكم الصادر له ضد كفيله شركة سويل مك ارابيا بمبلغ 7 آلاف و750 ريالا مستحقاته المتأخرة.

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