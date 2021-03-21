جهود الأمن العام بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (عدد 77 قطعة سلاح ناري، بحوزة 65 متهما)، بينها (12) بندقية آلية، و(14) بندقية خرطوش، و(5) طبنجات.وتمكنت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (51606) أحكام قضائية متنوعة بإجمالي (5789) محكوم عليهم، بينهم (188) حكم جناية، و(16553) حكم حبس جزئي.وأسفرت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (10) متهمين، ارتكبوا (12) حادث متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (167) قضية مخدرات بإجمالي (198) متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (40،237 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (17،911 كيلو جرام).