رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه

الأحد 21/مارس/2021 - 11:52 ص
شاب يتحرش ببائعة
شاب يتحرش ببائعة «بلالين»
علي عواد
طباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة الغردقة فيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لشاب يتحرش بفتاة تعمل بائعة "بلالين" بكورنيش شاطئ ميريت بالمدينة.

وظهر في الفيديو قيام أحد الشباب بمضايقة إحدى بائعات "البلالين" بكورنيش مدينة الغردقة، حيث تعدى عليها بالضرب لتدافع هى عن نفسها وتستنجد برواد الكورنيش وعدد من المتواجدين بالمكان، وتدخل عدد من المواطنين بالكورنيش لإنقاذ الفتاة، وتمكنت إحدى السيدات من تصوير الواقعة والاشتباك لفظيًا مع المتحرش الذى قام بعد ذلك بسبها هى ومن معها.

فيما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الشخص صاحب واقعة التحرير، واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

فيما أكد مصدر أمني بمديرية أمن البحرالأحمر، لـ"الدستور"، أنه تم فحص الفيديو والتحقق من الواقعة، وتم ضبط المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه
شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه
شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه
شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه
شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه
شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

كورونا حول العالم: 123 مليونا و437 ألف إصابة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى

image description

سحر البلكونة

image description

جامعة أسيوط: إجراء 19 عملية جراحية للأطفال وعلاج 21 حالة من الشفة الأرنبية

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي بالمرأة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا