شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة الغردقة فيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لشاب يتحرش بفتاة تعمل بائعة "بلالين" بكورنيش شاطئ ميريت بالمدينة.وظهر في الفيديو قيام أحد الشباب بمضايقة إحدى بائعات "البلالين" بكورنيش مدينة الغردقة، حيث تعدى عليها بالضرب لتدافع هى عن نفسها وتستنجد برواد الكورنيش وعدد من المتواجدين بالمكان، وتدخل عدد من المواطنين بالكورنيش لإنقاذ الفتاة، وتمكنت إحدى السيدات من تصوير الواقعة والاشتباك لفظيًا مع المتحرش الذى قام بعد ذلك بسبها هى ومن معها.فيما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الشخص صاحب واقعة التحرير، واتخاذ الإجراءات القانونية معه.فيما أكد مصدر أمني بمديرية أمن البحرالأحمر، لـ"الدستور"، أنه تم فحص الفيديو والتحقق من الواقعة، وتم ضبط المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.