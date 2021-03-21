8 نصائح لحماية الحوامل من الإصابة بكورونا (فيديوجراف)





حددت وزارة الصحة والسكان، في فيديوجراف، 8 نصائح للسيدات الحوامل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.1- عدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع الاختلاط.2- تقوية جهاز المناعة من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات.3- الاهتمام بغسيل الأيدي باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا.4- تجنب لمس الأسطح في الأماكن العامة.5- اسألي طبيبك على الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض.6- تجنبي لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدًا.7- يجب عليك الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.8- تجنبي الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الأنفلونزا.