8 نصائح لحماية الحوامل من الإصابة بكورونا (فيديوجراف)
الأحد 21/مارس/2021 - 12:02 م
فاتن خديوى - سارة سعودىطباعة
حددت وزارة الصحة والسكان، في فيديوجراف، 8 نصائح للسيدات الحوامل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
1- عدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع الاختلاط.
2- تقوية جهاز المناعة من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات.
3- الاهتمام بغسيل الأيدي باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا.
4- تجنب لمس الأسطح في الأماكن العامة.
5- اسألي طبيبك على الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض.
6- تجنبي لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدًا.
7- يجب عليك الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.
8- تجنبي الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الأنفلونزا.
1- عدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع الاختلاط.
2- تقوية جهاز المناعة من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات.
3- الاهتمام بغسيل الأيدي باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا.
4- تجنب لمس الأسطح في الأماكن العامة.
5- اسألي طبيبك على الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض.
6- تجنبي لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدًا.
7- يجب عليك الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.
8- تجنبي الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الأنفلونزا.