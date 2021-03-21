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د. محمد الباز
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بكلمات رقيقة.. حمدي الميرغني يحتفل بعيد الأم (صور)

الأحد 21/مارس/2021 - 12:09 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
هبه محمد
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شارك الفنان حمدي الميرغني، جمهوره احتفاليات عيد الأم، حيث كتب كلمات رقيقة لوالدته، وشارك صورا لزوجته وابنته، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب: "الحمدلله والشكر لله ربنا رزقني بأم صالحة ربنا يخليها ليا تربيتها ودعواتها هي سر النعم والرضا اللي ربنا رزقني به الحمد لل"ه.

وأضاف "أجمل النعم دي هي ماما التانية مراتي وحبيبتي اللي بقت أجمل ماما في الدنيا وحابب اقولك تمارا في المناسبة دي لو كانت بتتكلم كانت هتقول أنا محظوظة أن أنتي مامتي ربنا يخليكي ليا وشكرًا علي كل حاجه عملتيها وبتعمليها ليا بحبك أووووووي ياماما ".

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان حمدي الميرغني مسلسل "اتنين في الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

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