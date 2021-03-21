5443 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، تسجيل 5 آلاف و443 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت الوزارة - حسبما ذكر "راديو براغ" الدولي، اليوم الأحد - بأن إجمالي أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن وصل إلى 24 ألفا و667 حالة.ولا تزال المستشفيات التشيكية تعاني من ضغط هائل حيث يخضع نحو 8 آلاف و168 مصابا بالفيروس للعلاج بالمستشفيات، مع حدوث انخفاض طفيف في عدد الحالات الحرجة.