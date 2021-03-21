اتباع النساء نظام غذائي بعد سن اليأس يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

أعلنت دراسة طبية أن اتباع نظام غذائي مناسب بين النساء يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، ولاسيما من تعاني من أعراض انقطاع الطمث - والتي تعرف باسم سن اليأس - أو متلازمة " تكيس البايض "( Polycystic Ovary Syndrome (PCOS.وأضافت الدراسة - التي أجرتها جمعية "أندوكرين" الطبية ببوسطن - أن النساء اللاتي تعانين من فترة انقطاع الطمث ويتبعن نظاما غذائيا صحيا مع التمتع بقسط وافر من النوم تقل لديهن فرص الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى عدم تعرضهن لزيادة في الوزن.وأشارت الدراسة إلى أن هذه المرحلة العمرية لدى النساء تشهد زيادة ملحوظة في الوزن لانسحاب هرومون الأستروجين، وهو الأمر الذي يصحبه الإحساس بالحر الشديد والتعرق بين أغلب النساء.وقالت الباحثة " ليا جرانت" - إحدى الطبيبات المشاركات في الدراسة، وتعمل بمستشفى بريغام للنساء ببوسطن - إن أكثر من نصف النساء اللاتي تعانين من زيادة ملحوظة في الوزن بالإضافة إلى اضطرابات النوم المستمرة، مشيرة إلى أنه يجب علي النساء أخذ قسط كاف من النوم في تلك الفترة بالإضافة إلى اللجوء إلى بدائل طبية لتعويض نقص هرومون الأستروجين.