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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس متهم بسرقة 3 سيارات ومساومة مالكيها في النزهة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:49 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة حبس عاطل بتهمة سرقة السيارات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مقيم بالفيوم باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها حيازة سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بركن السيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ وسرقة السيارة المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال حضوره لاستقلال السيارة قيادته المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع "بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبلغ مالى.

وبإرشاد المتهم تم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة كرداسة بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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