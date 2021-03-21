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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

كوريا الجنوبية تعلن تأجيل إطلاق قمر صناعي للغد

الأحد 21/مارس/2021 - 11:49 ص
إطلاق قمر صناعي
إطلاق قمر صناعي
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قالت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية إن إطلاق القمر الصناعي متوسط ​​الحجم ومحلي الصنع من الجيل التالي، الذي كان من المقرر إطلاقه بعد ظهر أمس السبت في مركز فضاء في كازاخستان، قد تم تأجيله إلى غدا الإثنين.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم الأحد - أنه من المقرر أن يتم إطلاق القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 540 كيلوغرامًا والمُحمل على صاروخ "سويوز-2.1a" الروسي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان في الساعة 3:07 من مساء غد الاثنين (أو 11:07 صباحًا بتوقيت كازاخستان).

وتم تأجيل إطلاق القمر الصناعي بسبب مشاكل تم اكتشافها في الجزء العلوي من الصاروخ الحامل للقمر، وفقًا لمسؤولين في وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال المسؤولون إن العمال الفنيين في مركز الفضاء الكازاخستاني يدرسون سبب المشكلات لإعادة محاولة إطلاق القمر الصناعي.

وفي حال نجاح الإطلاق، سيجري القمر الصناعي، المجهز بنظام استشعار التصوير الذي طوره باحثون كوريون جنوبيون مهمة مراقبة مدتها أربع سنوات على ارتفاع 497.8 كيلومتر فوق سطح الأرض، وسيوفر مقاطع فيديو مراقبة دقيقة للأرض بدءًا من أكتوبر بعد تشغيل تجريبي لمدة ستة أشهر.

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